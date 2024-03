Milan Inter, Filippo Galli non ha dubbi: «Seconda stella dei nerazzurri quel giorno macchia storica». Poi dà un consiglio a Pioli

Milan-Inter, Filippo Galli, ex gloria rossonera, ha commentato la possibilità della seconda stella dei cugini nel derby

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Galli ha dichiarato:

QUANTO PESEREBBE PERDERE IL DERBY – «Tanto, tantissimo. Ricordiamoci che il Milan arriva da cinque sconfitte su cinque nel 2023, i tifosi sono già parecchio scottati da questa manita nerazzurra. Un ko che cucirebbe lo scudetto sulle maglie dell’Inter rischierebbe di “macchiare” il passato recente del Milan. Non lo cancellerebbe, ma lo farebbe passare in secondo piano».

VINCERE IL DERBY PER PIOLI – «Potrebbe essere un rafforzativo. Ma sono convinto che a Pioli serva di più: serve una vittoria importante, un trofeo che permetta al Milan di rivalutare questa annata. L’Europa League sarà decisiva. E Pioli può vincerla: la squadra è con lui e riesce a trovare sempre le energie quando tutto sembra perduto. Questo Milan ha una forza morale speciale».

SAN SIRO IL 22 APRILE – «Con uno scudetto nell’aria, la temperatura non potrà che essere bollente, fuori e dentro lo stadio. I tifosi milanisti sosterranno Leao e compagni come sempre, ne sono sicuro. Anche se molto dipenderà… dalla Roma. Se il Milan si presentasse di fronte all’Inter con una semifinale di Europa League in tasca…»