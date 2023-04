Milan Inter, è Euroderby: la storia e le similitudini con il passato. Cambiano i contesti e cambiano gli scenari a Milano

Tutto cambia per rimanere tutto uguale a se stesso. Dopo 20 anni esatti, Milan e Inter torneranno ad affrontarsi in una semifinale di Champions League. Le due milanesi a giocarsi una finale di Europa, con contesti tanto simili quanto diversi. Sulle prima pagine di quel maggio 2003 si parlava di Sars in Cina, epidemia che ha fatto morti e non solo; un riecheggio a quello che è stata la pandemia Covid.

In chiave calcistica, però, è tutto diverso. Nel 2003 l’Italia era sul tetto del mondo a livello calcistico. La semifinale, vinta poi dal Milan, avrebbe portato ad una sfida tutta italiana con la Juventus in finale. Negli ultimi 13 anni, invece, solo una Champions vinta (dall’Inter nel 2010) e due finali raggiunte dalla prima Juve di Allegri.

Differenze anche di panchine e di società. Nel 2003 le due milanesi vantavano tra Palloni d’Oro (Cannavaro, Shevchenko e Rivaldo) e giocatori vincitori di Mondiali (gli azzurri che avrebbero trionfato nel 2006). Ora solo potenziali vincitori e di Mondiale solo Lautaro e Giroud, e non da protagonisti. Le società erano tutte milanesi, Moratti e Berlusconi, ora multinazionali. Un nuovo derby, dove Milano sarà in festa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.