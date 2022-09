Milan Inter, dal derby allo stadio: riparte il progetto Cattedrale

Il Milan e l’Inter, questa sera in campo da avversari, riprendono il progetto nuovo stadio

Milan e Inter ripartono sul tema nuovo stadio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo diversi problemi burocratici, ora sono definite le tappe del progetto della Cattedrale, il nuovo impianto sportivo ideato dallo studio americano Populous. Come annunciato dal sindaco Giuseppe Sala, il 19 settembre inizierà il dibattito pubblico.

Dibattito pubblico, coordinato da Andrea Pillon, che si svolgerà in 10 incontri, 5 aperti al pubblico e 5 chiusi. L’obiettivo è iniziare i lavori per il 2023 ed avere l’impianto per il 2027, altrimenti il già noto piano B: Sesto San Giovanni.