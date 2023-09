Milan più costoso dell’Inter! Il confronto tra la rosa dei rossoneri e quella dei nerazzurri verso il derby

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto un confronto tra la rosa del Milan e quella dell’Inter in vista della super sfida in programma sabato a San Siro.

Quella rossonera (550,2 milioni di euro) sarebbe più costosa di quella nerazzurra (549,2): non necessariamente – si legge – per una superiorità in campo (l’ultima stagione ha detto il contrario), quanto per il modo di costruire la squadra. Il Milan è più giovane, e i giovani sul mercato hanno una valutazione superiore.