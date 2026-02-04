Milan Inter, verso il derby: ecco il calendario delle due squadre! Tutti gli impegni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il countdown è ufficialmente iniziato. Sebbene la Lega Serie A debba ancora confermare l’anticipo o il posticipo esatto, il weekend del 7-8 marzo 2026 segnerà il crocevia della stagione: il Derby di Milano. Una stracittadina che, quest’anno, profuma intensamente di tricolore. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Tuttomercatoweb.com, la sfida tra le due corazzate milanesi potrebbe rivelarsi decisiva per l’assegnazione dello Scudetto.

La situazione in classifica: il Diavolo insegue a -5

Dopo 23 giornate di fuoco, la gerarchia del campionato è chiara. L’Inter, guidata con mano ferma da Cristian Chivu — l’ex difensore del Triplete nerazzurro che ha saputo infondere spirito guerriero alla sua squadra — comanda la classifica con 55 punti. Alle sue spalle ruggisce il Milan, che con 50 punti si trova a una distanza colmabile proprio nello scontro diretto. I rossoneri arrivano a questo appuntamento con un entusiasmo travolgente, frutto della rivoluzione estiva firmata da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan capace di portare a Milanello una mentalità vincente e innesti di altissimo profilo.

Analisi dei calendari: il vantaggio dei rossoneri?

Un fattore determinante per l’esito della stracittadina sarà la gestione delle energie. Analizzando il percorso che porterà al weekend del 7 marzo, emerge un dato eclatante: l’Inter di Chivu dovrà affrontare un vero tour de force, con ben 7 partitespalmate su tre competizioni (Serie A, Coppa Italia e Champions League). Impegni probanti contro Juventus e il doppio confronto europeo con il Bodo/Glimt potrebbero prosciugare le riserve nerazzurre.

Al contrario, il Milan di Massimiliano Allegri — il tecnico livornese maestro della gestione dei momenti clou e della tattica pragmatica — godrà di un calendario molto più agevole. Con soli 4 impegni (Pisa, Como, Parma e Cremonese), il Diavolo avrà la possibilità di preparare ogni match con meticolosa cura, arrivando al derby con i muscoli riposati e la mente lucida.

Tare e Allegri: l’accoppiata che fa sognare il popolo rossonero

Il lavoro di Igli Tare dietro la scrivania ha dato a Massimiliano Allegri una rosa profonda e qualitativa, permettendo alla compagine milanista di restare in scia dei rivali nonostante un inizio di stagione altalenante. La solidità dei rossoneri e la capacità di non sprecare energie nelle coppe europee potrebbero essere la chiave di volta per il sorpasso.

Il Derby di marzo non sarà solo una partita, ma l’esame di maturità per il nuovo progetto tecnico del Diavolo. Riuscirà la freschezza degli uomini di Allegri ad avere la meglio sulla stanchezza dell’Inter di Chivu?