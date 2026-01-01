Milan, il 2025 è stato l’anno dei Derby: quante sfide con l’Inter! Dominio rossonero, tutti i risultati

Milan, il 2025 è stato l’anno dei derby, ne sono stati giocati ben cinque, dai quali il Diavolo non è mai uscito sconfitto

Il 2025 passerà alla storia come l’anno della “nuova egemonia” cittadina a Milano. Per i colori rossoneri, l’anno solare appena concluso ha avuto un unico, grande protagonista: il Derby della Madonnina. In un susseguirsi di emozioni e sfide ad altissima tensione, il Diavolo è riuscito a invertire un trend che negli anni passati era apparso critico, chiudendo il 2025 con un bilancio che parla di un dominio tattico e psicologico indiscutibile.

Cinque sfide, zero sconfitte

Nel corso degli ultimi dodici mesi, le due potenze milanesi si sono incrociate per ben cinque volte tra campionato e coppe. Il bilancio per la squadra di via Aldo Rossi è trionfale: tre vittorie e due pareggi, con l’Inter rimasta a secco di successi nelle stracittadine.

L’anno si era aperto sotto i migliori auspici il 6 gennaio, con la conquista della Supercoppa Italiana grazie a un pirotecnico 3-2. Un successo firmato dalle intuizioni di Sergio Conceicao, il tecnico portoghese che ha saputo ridare un’identità offensiva e coraggiosa al gruppo. In quell’occasione, a brillare fu soprattutto Rafael Leão, l’esterno d’attacco lusitano noto per i suoi strappi brucianti, capace di mandare in crisi la retroguardia nerazzurra.

Il percorso nelle coppe e in Serie A

La primavera ha visto il Milan gestire con maturità i doppi confronti. Dopo l’1-1 in campionato a febbraio, le semifinali di Coppa Italia hanno sancito la superiorità territoriale dei ragazzi di Fonseca. Al pareggio dell’andata (1-1) è seguito il capolavoro del 23 aprile: un netto 0-3 esterno che ha spalancato le porte della finale.

L’ultimo sigillo è arrivato il 23 novembre 2025. Un 0-1 di misura che ha ribadito la solidità della compagine rossonera, trascinata dalle parate di Mike Maignan, il portiere francese dai riflessi felini e dalla leadership carismatica, fondamentale nel blindare il risultato nei minuti finali.

Riepilogo dei risultati 2025:

Inter-Milan 2-3 (Supercoppa Italiana)

(Supercoppa Italiana) Milan-Inter 1-1 (Serie A)

(Serie A) Milan-Inter 1-1 (Coppa Italia)

(Coppa Italia) Inter-Milan 0-3 (Coppa Italia)

(Coppa Italia) Inter-Milan 0-1 (Serie A)

Il 2026 si apre dunque con un primato cittadino solidissimo. Il compito del Diavolo sarà ora quello di trasferire questa supremazia negli scontri diretti anche nella continuità della classifica, per puntare dritto al sogno Scudetto.