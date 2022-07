Milan, inizia l’era De Ketelaere: vuole essere pronto per l’Udinese

Charles De Ketelaere si prepara ad iniziare la sua avventura al Milan. Nella giornata di oggi il suo arrivo a Milano

Il Milan si prepara ad accogliere Charles De Ketelaere. Come riportato dal Corriere dello Sport, il classe 2001 sarà a Milano nelle prossime ore. Per lui domani giornata di visite mediche e firma, dopo di che scatterà un lavoro intensivo di una decina di giorni a Milanello per tirarlo a lucido in vista della prima di campionato contro l’Udinese. Nel mezzo il possibile esordio in amichevole a Vicenza.

Si tratta dell’acquisto più oneroso dell’era Maldini-Massara. Pronto un passaggio di testimone in salsa belga sulla destra. L’ex Brugge occuperà negli schema di Stefano Pioli la zona che è al momento presidiata da Alexis Saelemaekers.