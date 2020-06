Milan, inizia la ricorsa alla Roma: una vittoria domenica per avvicinarsi

La sfida di domenica a San Siro tra Milan e Roma rappresenterà la prima tappa della rincorsa dei rossoneri ai giallorossi in classifica

Il Milan domenica affronterà la Roma, attualmente quinta in classifica, per tentare di assottigliare il gap di punti (9). Non è un segreto che l’obiettivo principale dei rossoneri sia l’accesso alla prossima Europa League ma, come evidenziato dallo stesso Pioli, più che guardare in basso (e alla concorrenza del Verona al settimo posto) il Milan punta a scalzare i club che le stanno davanti: Napoli e Roma.

La sfida di domenica a San Siro sarà l’occasione giusta per accorciare i punti di distanza dai giallorossi, al contrario invece una sconfitta porrebbe la parola fine alle ambizioni dei rossoneri che dovranno rassegnarsi a disputare i preliminari di Europa League nella prossima annata.