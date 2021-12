Milan infortunati: ecco la lista completa degli acciaccati

Milan infortunati: Stefano Pioli deve fare i conti con un elevato numero di assenti. Ecco la lista completa degli acciaccati, quando tornano

Milan fa la conta degli infortunati. Stefano Pioli, infatti, questa sera si presenterà con 21 giocatori ad Udine e con solamente due attaccanti puri a disposizione, ovvero, Zlatan Ibrahimovic e Daniel Maldini. Sono otto, infatti, gli assenti rossoneri in questo periodo.

Andiamo in ordine per reparto: Plizzari, terzo portiere della rosa, è stato operato al ginocchio, ritorna a gennaio. Simon Kjaer, purtroppo, ha terminato la stagione a causa della rottura al crociato. Calabria, alle prese con uno stiramento, spera di tornare per il Napoli. Sempre sulla corsia di destra, anche Andrea Conti è acciaccato. Saltando il centrocampo, si arriva sulla trequarti, dove Leao e Rebic sono fuori: il primo dovrebbe tornare per il Napoli, il secondo torna nel 2022. In attacco, Pellegri rientra a metà gennaio, così come Olivier Giroud.