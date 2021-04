Milan in campo all’Olimpico: le immagini del pre-partita FOTO

Lazio Milan, le immagini del pre-partita: i rossoneri sono scesi in campo all’Olimpico per prendere confidenza

Mancano ormai pochi minuti per l’inizio del match in programma questa sera all’Olimpico tra Lazio e Milan. I rossoneri sono scesi in campo per prendere confidenza con il manto dell’impianto romano.

La sfida tra Lazio e Milan sarà fondamentale per la corsa scudetto di entrambe le squadre, in caso di successo i rossoneri potranno forse annullare definitivamente le ambizioni della compagine di Simone Inzaghi.