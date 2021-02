Milan, il rimpianto maggiore è in panchina ma non era il caso di rischiare

Milan, 2-2 a Belgrado contro la Stella Rossa, un risultato che al termine dei 90 minuti porta qualche rimpianto, tuttavia non è ancora finita

Milan, 2-2 a Belgrado contro la Stella Rossa, un risultato, come riporta il Corriere della sera si questa mattina che al termine dei 90 minuti porta qualche rimpianto, tuttavia non è ancora finita: “La Stella Rossa la butta sul ritmo, Ibrahimovic resta in panchina e i suoi sostituti lo fanno rimpiangere”. E ancora: “Milan, pari con beffa. Rossoneri due volte in vantaggio, il 2-2 arriva al 93’ Pioli perde Bennacer: «Peccato, meritavamo di più»”.

TESTA AL DERBY- Tuttavia lo possiamo dire, il 2-2 si delude ma è comunque un risultato gestibile alla luce del valore della squadra rossonera soprattutto in casa. Al ritorno basterà anche un pari con meno di 2 goal subiti ed un Derby ormai alle spalle che però probabilmente ha inciso nella psicologia di questa gara. Si perchè se Pioli ha voluto risparmiare Ibra, così non è stato per Bennacer che ha giocato, si è fatto male ed ora bisognerà capire per quanto ne avrà.