Milan, il retroscena: Scaroni contro Inter e Juventus

C’è anche lo zampino del presidente nel Milan, Paolo Scaroni, nella decisione del Consiglio di Lega di non rinviare la Supercoppa Italiana, dopo la richiesta avanzata da Inter e Juventus.

A ricostruire la vicenda, questa mattina, è La Stampa: «E, allora? Gennaio sarà un mese dai ritmi tanto alti quanto decisivi. E, gennaio, potrebbe già essere il mese della verità in chiave scudetto e per la lotta per un posto nella prossima Champions League. Inter e Juve chiedevano un’altra data per la Supercoppa Italiana, Paolo Scaroni (presidente Milan) e Luca Percassi (Atalanta) hanno dritto di voto come membri del Consiglio di Lega e il Consiglio di Lega –

Maurizio Setti (Verona) e Tommaso Giulini (Cagliari) gli altri due patron presenti – non si è disunito».