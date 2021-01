Milan, il report dell’allenamento: test aerobici e palestra per la squadra

Ecco il report dell’allenamento di oggi del Milan. Sessioni di test aerobici e lavoro in palestra per i rossoneri

Mattina di lavoro per il Milan quest’oggi: la squadra si è ritrovata per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per dare il via alla sessione odierna di allenamento a Milanello.

Squadra divisa in gruppi questa mattina per effettuare del lavoro aerobico, con una corsa lungo il perimetro del campo, e una serie di test fisici eseguiti in palestra. Il programma di domani prevede un solo allenamento, sempre al mattino.