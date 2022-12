Milan, il Lecce vuole il riscatto di Colombo: le ultime

Il Lecce e Pantaleo Corvino stanno studiando il riscatto di Lorenzo Colombo per l’attacco, con il Milan che avrebbe il contro riscatto

Il Lecce e Pantaleo Corvino stanno studiando il riscatto di Lorenzo Colombo per l’attacco, con il Milan che possiede anche il diritto di contro riscatto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi sarebbero disposti a spendere 2.5 milioni per confermare e riscattare l’attaccante classe 2002. Dopodiché i rossoneri potrebbero contro riscattarlo per un milione in più.