Milan, il gol del mese di gennaio: ecco i quattro candidati

Gennaio è giunto al termine ed il Milan, attraverso i propri canali social, ha aperto le votazioni per il gol del mese

Il Milan chiude il mese di gennaio con 10 gol fatti tra campionato e Coppa Italia. Tra questi, i profili social rossoneri ne hanno scelti 4 da votare per la rete più bella del mese. I candidati sono Leao (Vs Benevento), Ibrahimovic (Vs Cagliari), Calabria (Vs Juventus) e ancora Ibrahimovic (Vs Inter).