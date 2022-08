Milan: il giovane nuovo acquisto Hugo Cuenca in sede per firmare il contratto. Rinforzerà la Primavera di Abate

Il Milan pronto a mettere nero su bianco l’acquisto del giovane Hugo Cuenca. Il centrocampista paraguaiano si trova in questo momento in sede, come riportato da Gianluca Di Marzio.

Firma un contratto triennale ed andrà a rinforzare la squadra Primavera di Ignazio Abate.