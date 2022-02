Milan, il derby in semifinale rievoca dolci ricordi: Coppa Italia da vincere

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan affronterà l’Inter nelle semifinali di Coppa Italia: il precedente di Champions del 2003 evoca dolci ricordi

L’ipotesi più intrigante si è alla fine concretizzata. Milan e Inter, avendo eliminato rispettivamente Lazio e Roma, si sfideranno nelle semifinali di Coppa Italia, penultimo atto prima della finale dell’Olimpico.

Le due squadre si affrontarono nel 2003 in Champions League e sempre in semifinale: dolcissimi i ricordi per tutti i tifosi del Diavolo, col doppio pareggio che portò gli uomini di Ancelotti a Manchester dove poi vinsero la coppa battendo la Juve ai rigori. Il precedente quindi lascia ben sperare. Arrivati a questo punto la Coppa Italia diventa un obiettivo concreto per rispolverare la bacheca. Niente paura, dunque: l’appuntamento con la storia è lontano “solo” tre partite.