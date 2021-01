Milan: il 2021 inizia senza il faro Bennacer, ma con un Tonali più pronto e maturo

Il Milan affronterà i primi impegni del 2021 senza Ismael Bennacer: al suo posto però ci sarà un Tonali più pronto e maturo

Il 2020 ha accompagnato il giovane Milan verso una crescita graduale e costante, che ha portato addirittura i rossoneri a concludere l’anno come prima in classifica davanti a tutti. Negli ultimi mesi quindi sono uscite fuori le personalità e i talenti di diversi elementi della rosa del Diavolo. Chi sicuramente ha spiccato per leadership e carisma, oltre che per incontestabile talento, è Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è diventato autore incontestabile di tutte le geometrie della mediana rossonera e si è ritagliato un ruolo di assoluto spessore all’interno delle gerarchie di Pioli.

Purtroppo però la conclusione del 2020 ha portato anche degli spiacevoli acciacchi fisici all’algerino, che ha dovuto stare lontano dal campo per quasi tutto il mese di dicembre. Nella giornata di ieri l’ex Empoli ha svolto un esame strumentale: il processo di guarigione procede bene e senza complicazioni. e una rivalutazione clinica è prevista fra 7 giorni. Bennacer non sarà però disponibile prima di metà gennaio (così come Ibrahimovic) e perciò il Milan dovrà fare a meno del suo regista ancora per un importante filotto di partite. Se a inizio anno questa notizia avrebbe potuto aprire squarci preoccupanti per gli equilibri di formazione, oggi ci sentiamo di dire che l’evento in questione possa assumere contorni molto meno drammatici.

Al suo posto infatti, al fianco del rientrante Kessie, ci sarà Sandro Tonali. Il numero 8 rossonero, dopo un avvio di campionato non esattamente entusiasmante, ha preso il giusto ritmo nelle settimane e ha raggiunto evidenti miglioramenti, specialmente per quanto riguarda maturità e carattere. Anche a livello tattico l’ex Brescia ha dimostrato di sentirsi progressivamente sempre più a suo agio con il modulo di Pioli e il centrocampo a 2. La sensazione quindi è che il Milan a partire dal 2021 potrà contare su un centrocampista di assoluto spessore e, soprattutto, di affidabilità sempre maggiore.