Milan, Tonali sta crescendo: il 2021 anno della consacrazione?

Il 2021 può essere un anno importante per Sandro Tonali. In vista c’è l’Europeo itinerante che si giocherà in estate

Sandro Tonali, complici i problemi fisici di Ismael Bennacer e la squalifica contro la Lazio di Franck Kessie, ultimamente sta trovando più spazio in un Milan che continua a stupire tutti quanti. Il giovane mediano classe 2000, è arrivato a quota 20 presenze totali con il Milan, di cui 12 dal primo minuto. In attesa della prima marcatura con il Diavolo, Tonali ha aumentato in maniera drastica il livello delle sue prestazioni, respingendo le iniziali critiche piovutegli addosso dopo le prime uscite non esaltanti.

IL 2021 ANNO DELLA CONSACRAZIONE?

Con l’Europeo alle porte, Tonali punta dritto alla convocazione in Nazionale. Non sarà facile convincere mister Roberto Mancini a portarlo nel gruppo, vista la tantissima concorrenza che c’è nel reparto mediano del campo. Basti pensare, fra gli altri, a Marco Verratti, Jorginho, Nicolò Barella, Lorenzo Pellegrini, Manuel Locatelli e Stefano Sensi. In ogni caso, il 20enne rossonero ha tempo per crescere. La società punta su di lui per il futuro, e inizia a puntarci sempre più anche per il presente. Tonali è un patrimonio del Milan e deve essere valorizzato al meglio.