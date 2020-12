Milan, tutti in campo da martedì: rientra Kessie, Ibra resta in attesa

Milan, il Corriere dello sport illustra a pieno il plan rossonero post Natale, in vista della gara del 3 gennaio contro il Benevento

Milan, il Corriere dello sport illustra a pieno il plan rossonero post Natale, in vista della gara del 3 gennaio contro il Benevento. Una trasferta difficile e pericolosa quella di inizio 2021, il primo posto strappato all’Inter contro la Lazio vedrà di fronte la squadra di Inzaghi, contro la quale bisognerà prepararsi al massimo.

IL PIANO- Tutti in campo da martedì 29 dicembre, come riporta il quotidiano, rientrerà Kessie dopo la squalifica mentre Theo Hernandez dovrà saltare, proprio per squalifica. Per lui appuntamento sempre il 29 ma con vista Juventus, il 6 gennaio. Attenzione a Kjaer, Pioli potrebbe riaverlo già per Benevento, l’unico a recuperare in tempo per la ripresa del campionato.

BENNACER ED IBRA- Anche loro al palo, così come Gabbia, ancora fermo ed indisponibile per la prima gara. Per quanto riguarda Ibra, controllo al polpaccio in questi giorni, ad inizio gennaio comincerà la fase di riatletizzazione a parte per poi tornare ad allenarsi in gruppo. Tempi previsti: metà gennaio.