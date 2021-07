Milan, idea Isco per coprire la trequarti. C’è anche l’alternativa nel caso in cui non si riuscisse a trovare l’accordo con il Real

Milan, idea Isco per coprire la trequarti. C’è anche l’alternativa nel caso in cui non si riuscisse a trovare l’accordo con il Real. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione a pag. 33: “Un talento Real per la casella da trequartista. Tadic l’alternativa. I rossoneri pensano al colpo: lo spagnolo non è più incedibile”.

E POI DIAZ- Tutto questo senza dimenticare Brahim Diaz, per il quale il Milan lavora ormai da mesi per il prestito con diritto di riscatto: “Ottimi rapporti. Sull’asse Milano Madrid si muoverà presto Brahim Diaz: sarà il terzo affare dell’estate”. Così la rosea di questa mattina.