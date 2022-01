Milan, Ibrahimovic verso il traguardo storico

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella partita tra Milan e Spezia, Zlatan Ibrahimovic toccherà un traguardo storico con la maglia rossonera indosso. Lo riporta il sito ufficiale del Milan:

«La prossima sarà la 150ª partita con la maglia del Milan in tutte le competizioni per Zlatan Ibrahimović. Lo Spezia, in caso di rete dell’attaccante svedese, diventerebbe l’81ª squadra diversa nei cinque maggiori campionati europei a subire gol da Ibra e la 33ª per quanto riguarda la Serie A».