Milan-Ibrahimovic, scelto il ruolo: l’ha deciso Cardinale

Milan-Ibrahimovic, è fatta per il ritorno in rossonero dello svedese: ruolo a sorpresa deciso da Gerry Cardinale. I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è praticamente tutto fatto, in attesa dell’annuncio ufficiale, per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, stavolta come dirigente.

E proprio la scelta del ruolo sorprende: Ibra diventerà advisor del fondo Redbird con deleghe sul Milan ma potendo anche spaziare sui tantissimi altri interessi del fondo americano, dal cinema alle costruzioni. La decisione è di Cardinale.