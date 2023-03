Milan, tegola Ibrahimovic: nuovo infortunio! Le sue condizioni

Il Milan deve fare i conti con un nuovo infortunio per Zlatan Ibrahimovic. Per lo svedese uno stop muscolare

Nuovi guai per il Milan e per Zlatan Ibrahimovic. Come riportato da Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport, l’attaccante svedese ha subito un nuovo infortunio al rientro dalla sosta per le nazionali.

Durante il ritiro con la Svezia, il 41enne ha accusato un infortunio muscolare alla coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate di settimana in settimana, ma da ciò che filtra sembra essere un problema abbastanza serio.