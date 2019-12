Milan, Ibrahimovic è il giocatore che ha segnato più gol in questo decennio

Zlatan Ibrahimovic è il giocatore del Milan che ha segnato più gol in Serie A in questo decennio rossonero

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan ha riacceso l’entusiasmo di tutto l’ambiente rossonero, addetti ai lavori e non. In effetti, se guardiamo le statistiche, lo svedese nella sua prima parentesi in rossonero ha decisamente lasciato il segno.

Un dato in particolare salta all’occhio: Ibra è il giocatore che ha segnato più reti con la maglia del Milan in Serie A nel decennio (42 gol), almeno 11 in più di qualsiasi altro giocatore in questo periodo. Un numero che evidenzia tanto la grandezza del giocatore nativo di Malmoe quanto la profonda crisi che il Diavolo ha vissuto dopo la sua partenza.