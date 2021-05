Milan, Ibra sorridente con la nuova maglia: «Ninja» VIDEO

Milan: Zlatan Ibrahimovic ha postato sui propri canali social un video con la nuova maglia rossonera del prossimo anno

Zlatan Ibrahimovic salterà per infortunio, con ogni probabilità, le ultime tre gare stagionali. Lo svedese non potrà dare in campo il proprio apporto per il raggiungimento dell’obiettivo Champions, ma sarà comunque fondamentale per il supporto morale ai compagni di squadra.

Il numero 11 rossonero ha infatti da poco rinnovato il proprio contratto di un’altra stagione con il Milan e si sente al centro del progetto. Intervenuto sui propri canali social infatti, Ibra ha postato un video che lo ritrae sorridente con la nuova divisa del Diavolo del prossimo anno.