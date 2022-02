Milan, i piani in attacco: Ibra non recupera, tutto su Giroud e Leao

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan si trova ad affrontare una difficile situazione in attacco, dove, complice l’assenza di Ibra, tutto ruota attorno a Giroud

Il Milan deve ripartire dall’attacco per ritrovare i tre punti contro l’Udinese. Nel match con i friulani, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non ci sarà Ibrahimovic. Lo svedese è alle prese con il problema al tendine d’Achille che al 99% lo terrà fuori anche nel derby di Coppa Italia, suo obiettivo di recupero.

Senza di lui, e con un Lazetic ancora acerbo, il peso dell’attacco è tutto sulle spalle di Olivier Giroud, in grande spolvero in questo periodo, e Rafael Leao. Senza gli strappi del portoghese Pioli non può pensare allo Scudetto.