Milan, i nomi per alzare il livello: occhi su Bremer, Sanches e Zaniolo

Il Milan ha individuato i nomi per alzare il livello della propria rosa. Il mirino è su Gleison Bremer, Renato Sanches e Nicolò Zaniolo

Dopo aver chiuso per Origi ed avviato la pista che porta a Noa Lang, il Milan sonda altri terreni di mercato. Paolo Maldini ha un nome per reparto che, come detto da lui nella nota intervista alla Gazzetta dello Sport, possa alzare il livello della rosa. Proprio Gazzetta fa il punto su quella che è la lista del d.t. rossonero.

In difesa, vista la fase di stallo in cui versa la situazione Botman, riprende quota il nome di Bremer. Seguito insistentemente anche dall’Inter, ha una valutazione di 40 milioni di euro. A centrocampo si continua a spingere per Renato Sanches, per cui si studia la formula giusta per portarlo a Milano. Le cifre in questo caso sono meno proibitive (circa 20 milioni di euro) vista la scadenza di contratto nel 2023. In attacco torna di moda il nome di Zaniolo. Una suggestione, più che un vero obiettivo, ma la dirigenza vuol testare i margini per avviare una trattativa.