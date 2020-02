Milan, i convocati di Stefano Pioli per il Torino: ecco la lista dei 21

Sono 21 i convocati di Stefano Pioli per il match di questa sera contro il Torino. Non c’è Calhanoglu infortunato. Possibile Paquetà da titolare

Il Milan ha pubblicato sui suoi profili social la lista dei 21 convocati per la sfida di questa sera contro il Torino. Non ci sarà Andrea Conti, squalificato per somma di ammonizioni, quindi dovrebbe fare la sua centesima presenza Davide Calabria.

Nelle ultime ore il Milan ha comunicato che Hakan Calhanoglu ha riportato una lesione muscolare e non sarà quindi della partita. Il favorito è Lucas Paquetà, con Leao e Bonaventura che insidiano il brasiliano.