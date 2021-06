Milan, Hauge in bilico: Il norvegese potrebbe fare ancora comodo

Milan, la posizione di Hauge non è ancora stata chiarita: tra voci di mercato e ipotesi fantasiose, Pioli farebbe bene a tenerselo stretto

Il futuro di Jens Petter Hauge al Milan non è ancora certo: l’esterno norvegese, dato in uscita da più parti, aspetta di avere un confronto con Pioli e la dirigenza ad inizio del ritiro estivo (partenza il prossimo 8 luglio) per capire le strategie del club su di lui. Con 5 goal realizzati tra campionato e coppe alla sua prima stagione italiana, Hauge meriterebbe almeno un’altra chance.

RAGAZZO MOLTO DETERMINATO – L’esterno viene raccontato come determinatissimo a convincere il club rossonero a contare ancora su di lui: i primi giorni di preparazione potrebbero cambiare le carte in tavola e togliere dal braccio di Hauge l’etichetta con su scritto plusvalenza.