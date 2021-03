Milan, grande occasione di mercato in Spagna. E c’è un vantaggio

Un giovane talento vuole giocare in Italia. Milan o Juventus, in Premier League non possono tesserarlo. Il punto

MILAN – Fabio Blanco, classe 2004, è l’ultimo talento sfornato dalle cantere spagnole. Il suo contratto con il Valencia scadrà a giugno e quasi sicuramente cambierà squadra. Le strade sembrano essere abbastanza definite: o ci sarà il passaggio nella Primavera di una tra Barcellona e Real Madrid, oppure il ragazzo volerà in Italia.

Sull’ala destra ci sono soltanto Milan e Juventus. Per le norme inglesi il minorenne non può essere tesserato in Inghilterra fino alla maggiore età.