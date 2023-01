Milan, Giroud non segna da sei partite: è la striscia negativa più lunga. L’attaccante francese non ha ritrovato il feeling con il gol

Un Milan senza Olivier Giroud nelle ultime settimane. Il giocatore non si è mai fermato, compreso un Mondiale dove ha giocato quasi sempre titolare. L’ultimo gol del francese con la maglia rossonera, però, risale al risale al 5 novembre 2022 contro lo Spezia.

Il periodo di secca dell’attaccante, quindi, è di sei partite: supera quello dell’anno scorso in cui non è riuscito a buttarla dentro per 5 match di Serie A, tra marzo ed aprile, contro Empoli, Cagliari, Bologna, Torino, Genoa.