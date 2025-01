Milan Girona, le probabili formazioni: scelte quasi obbligate per Conceicao

Milan Girona, pochi calciatori a disposizione di mister Conceicao per il match. Il possibile undici titolare:

Come sottolineato dallo stesso Conceicao in conferenza stampa, per il match di Champions League sono pochi gli elementi a disposizione del Milan. Alcune scelte per il tecnico portoghese sono praticamente obbligate:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Musah, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceicao.

GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; Francés, Juanpe, Krejcì, Blind; Van de Beek, Romeu, Gutiérrez; Asprilla, Bryan Gil; Danjuma. All. Michel.