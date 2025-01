Milan Girona, Conceicao in conferenza: «Obiettivo semifinali di Champions? Penso questo». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, domani, affronterà il Girona in Champions League. Di seguito le parole in conferenza stampa di Conceicao sugli obiettivi in questa competizione.

OBIETTIVO SEMIFINALE – «Grazie per queste aspettative alte (ride, ndr). È giusto dirlo così. Sono stato vicino vicino quando ho affrontato il Chelsea e il Liverpool nei quarti di finale. Io ho questo segno di arrivare dopo i quarti. Quando non lo so. Questa squadra può farlo? Noi prepariamo le partite per quello. Quello che posso dire è che da domani faremo il massimo per arrivare il più lontano possibile in questa competizione».