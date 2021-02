Milan, giornata di vigilia: il programma completo odierno

Milan, in campo anche oggi per la rifinitura: il programma odierno in vista del Crotone, gara in programma domenica pomeriggio

Milan, in campo anche oggi per la rifinitura: il programma odierno in vista del Crotone, gara in programma domenica pomeriggio, formazione ai dettagli. Intanto ieri sera di scena l’Inter a Firenze, i nerazzurri hanno battuto 2-0 la fiorentina, la squadra rossonera che dovrà guardarsi le spalle anche dalla Juve, in campo oggi alle 18.

IL PROGRAMMA ODIERNO- Come riporta acmilan.com, il programma di oggi prevede un solo allenamento al mattino mentre la conferenza stampa di Pioli è in programma alle ore 15.00. Squadra in campo anche ieri. (LEGGI IL REPORT)