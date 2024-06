Zirkzee Milan, la dirigenza pronta a tutto per portarlo in rossonero! L’agente sarà a Milano nelle prossime ore ULTIME

Zirkzee Milan, la dirigenza pronta a tutto per portarlo in rossonero! L’agente sarà a Milano nelle prossime ore. Le ULTIME sull’obiettivo di mercato

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto a Sky Calciomercato L’Originale su Zirkzee, attaccante seguito dal mercato Milan.

PAROLE – «La società sta lavorando con Fonseca sul mercato e la dirigenza sta facendo di tutto per prendere Zirkzee. L’agente sarà a Milano in queste ore e il Milan spera che sia la volta buona per chiudere l’ultimo ostacolo relativo alle commissioni. I rossoneri confidano di regalare Zirkzee a Fonseca ma la fiducia cresce minuto dopo minuto».