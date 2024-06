Buongiorno Milan, ecco l’OFFERTA per il difensore! Il Napoli fa sul serio: la risposta di Cairo DETTAGLI

Buongiorno Milan, ecco l’OFFERTA al difensore! Il Napoli fa sul serio: la risposta di Cairo. I DETTAGLI sul difensore

Il Napoli fa sul serio per Buongiorno. Come riportato da Alfredo Pedullà è arrivata un’offerta per il difensore accostato anche al calciomercato Milan intorno ai 35 milioni di euro. Cairo ne chiede almeno 45.

PAROLE – «Per Buongiorno oggi il Napoli ha offerto 30 milioni più 5 di bonus e/o una contropartita termica. Confermato: è la primissima scelta di Antonio Conte. Il Torino oggi chiede base minima di 45 milioni, prevedibile un rilancio».