Gudmundsson Milan, blitz DECISIVO per l’islandese: il futuro sembra segnato verso l’Inter. Le ultimissime notizie

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata odierna si sono intensificati i contatti tra l’Inter e il Genoa per Albert Gudmundsson, attaccante islandese del Genoa individuato da tempo come rinforzo ideale per il reparto offensivo di tante squadre, tra cui anche il mercato Milan.

Per l’arrivo di Gudmundsson ad Appiano Gentile serve però l’uscita di un giocatore in casa nerazzurra. I prossimi giorni decisivi.