Dovbyk Milan, attaccante BLOCCATO dai rossoneri: può arrivare in questo caso NOVITÀ

Dovbyk Milan, attaccante BLOCCATO dai rossoneri: può arrivare in questo caso. La NOVITÀ sull’attaccante del Girona

Aggiornamento importante per quanto riguarda il calciomercato Milan che avrebbe praticamente bloccato l’attaccante del Girona, Dovbyk che però può arrivare se l’affare Zirkzee non si farà. A riportarlo è Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale.

PAROLE – «Nei giorni scorsi Moncada è stato all’estero, ha avuto contatti anche con Artem Dovbyk del Girona che è quasi bloccato, ma il Milan vuole fare di tutto per prendere Zirkzee. Di fatto il Milan ha in mano i numeri necessari a chiudere l’operazione per Dovbyk. L’attaccante è però in standby, essendo l’alternativa a Zirkzee».