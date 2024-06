Nsiala saluta il Milan: «Una squadra diventata famiglia, sono orgoglioso di aver indossato questa maglia»

Dopo tre anni vissuti con la Primavera del Milan, Clinton Nsiala ha deciso di non rinnovare il proprio contratto e iniziare una nuova avventura. Questo il suo saluto sui social.

NSIALA – «È giunta l’ora di dire addio a questa squadra, lo faccio dopo tre anni di crescita personale e professionale. Una squadra che è diventata famiglia e che mi ha preso bambino e ora mi lascia uomo. Una squadra e un allenatore che ha creduto in me fino all’ultimo. A proposito di allenatore, @ignazioabate se ad oggi son quel che sono oltre ai miei piedi e il duro lavoro, è stato soprattuto grazie a te che hai creduto sempre in me e che continui a farlo. Sono orgoglioso di aver indossato la maglia del ACMilan. Grazie per il supporto. Grazie all’AC Milan»