Bianchessi e il RETROSCENA su Camarda: «Ho minacciato di esonerare l’allenatore dei pulcini che lo faceva giocare come terzino». Le parole

Mauro Bianchessi ha parlato così di Camarda, bomber del Milan Primavera e protagonista nalla vittoria dell’Italia U17. Le sue parole a TMW.

PAROLE – «Su Camarda mi viene in mente un aneddoto, la sgridata che ho dato all’allenatore del Milan pulcini che lo impiegava da terzino. L’ho minacciato di esonerarlo se non lo avesse fatto giocare da punta. Francesco è un attaccante con classe e tanta maturità che l’ha già portato ad assaggiare San Siro. E’ nato per il gol e Furlani è stato bravissimo a non farselo portare via».