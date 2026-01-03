Milan Genoa, a San Siro sarà posticipo di giovedì sera. I dettagli. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan non ha intenzione di fermarsi. Dopo la preziosa vittoria ottenuta in trasferta contro il Cagliari, che ha confermato l’ottimo stato di forma della squadra, il Diavolo si prepara a tornare tra le mura amiche per chiudere in bellezza il girone d’andata. Il prossimo impegno ufficiale per i rossoneri è già alle porte: la sfida contro il Genoa, valida per la 19esima giornata di Serie A, è fissata per giovedì 8 gennaio alle ore 20:45 nella splendida cornice dello stadio San Siro.

La gestione tattica di Massimiliano Allegri

A guidare la carica sotto le luci del Meazza sarà Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan e tecnico toscano plurititolato, noto per la sua capacità di leggere i momenti della partita e per una gestione ferrea della fase difensiva. Dopo i tre punti strappati in Sardegna, il mister livornese vuole dare continuità ai risultati, puntando sulla solidità del reparto arretrato e sulle fiammate dei suoi fuoriclasse. Allegri sta lavorando intensamente a Milanello per mantenere alta la concentrazione, evitando cali di tensione contro un Grifone sempre ostico da affrontare.

La strategia di mercato firmata Igli Tare

Parallelamente al campo, il lavoro societario prosegue spedito grazie a Igli Tare, nuovo DS del Milan e dirigente di fama internazionale celebre per il suo fiuto infallibile nello scouting e per la capacità di costruire rose equilibrate. Il DS rossonero è costantemente al fianco della squadra, monitorando da vicino il rendimento dei calciatori in vista della sessione invernale di calciomercato. L’obiettivo di Tare è chiaro: puntellare l’organico a disposizione di Allegri per garantire al Diavolo le risorse necessarie per lottare fino alla fine per lo Scudetto.

Verso la sfida di giovedì: i protagonisti attesi

I tifosi dei rossoneri sono pronti a riempire San Siro per sostenere i propri beniamini. Grande attesa per vedere all’opera Rafael Leao, l’attaccante portoghese dotato di una velocità devastante e di una tecnica fuori dal comune, apparso rigenerato dalla nuova posizione centrale cucitagli addosso dal tecnico. Insieme a lui, fari puntati su Mike Maignan, portiere francese dai riflessi felini e leader carismatico della retroguardia, fondamentale per blindare la porta e collezionare l’ennesimo clean sheet della stagione.

Il Milan targato Allegri e Tare sembra aver trovato la quadra perfetta. Con una difesa bunker e un attacco cinico, la sfida di giovedì contro il Genoa rappresenta l’occasione ideale per consolidare il primato e mandare un ulteriore segnale alle inseguitrici.