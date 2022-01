Milan Genoa, problema San Siro prima del match: cosa succede

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Questa sera il Milan scende in campo tra le mura amiche di San Siro, per affrontare il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia.

C’è, però, un problema. Come si è visto ieri sera, nella partita di Supercoppa italiana, il manto erboso di San Siro non versa in condizioni ottimali e i 120 minuti giocati solo 24 ore prima hanno reso il terreno di gioco ulteriormente sconnesso. Un fattore in più a cui il Milan dovrà fare attenzione.