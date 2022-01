Milan Genoa, indisponibili e percorso: il punto in casa Grifone

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha fatto il punto sul Genoa, avversario di questa sera in Coppa Italia

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha fatto il punto sul Genoa, avversario di questa sera in Coppa Italia:

«QUI GENOA

I rossoblu, attualmente penultimi in campionato con 12 punti in 21 partite giocate, si sono qualificati agli Ottavi di Finale dopo aver battuto il Perugia ai 32esimi per 3-2 e la Salernitana ai 16esimi per 1-0. Diversi i giocatori recuperati nelle ultime settimane per Shevchenko, che rispetto alla sfida col Milan in campionato potrà ad esempio scegliere tra tre elementi d’esperienza come Felipe Caicedo, Mattia Destro – ex di giornata, 15 presenze e 3 gol con il Milan nel 2014/15 – e Goran Pandev. Nessun giocatore squalificato in casa genoana; sicura l’indisponibilità di Cambiaso oltre a quella di tre giocatori positivi al Covid-19 (le cui generalità non sono state rese note). Possibile l’alternanza tra i pali tra il campione d’Europa Sirigu e il croato Adrian Šemper.»