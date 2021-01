Milan, gennaio si avvicina: ecco gli acquisti migliori degli ultimi anni

Il mercato di gennaio si appresta a cominciare ed il Milan ha bisogno assoluto di rinforzare la rosa, come fece in molte occasioni

Il Milan dovrà fare un grandissimo lavoro nel mercato di gennaio. La rosa necessita di essere rinforzata ed i rossoneri hanno dimostrato negli ultimi anni di saperci fare nelle sessioni invernali. Ecco i colpi più importanti.

Non si può non cominciare da Zlatan Ibrahimovic, primo colpo dell’ultimo calciomercato invernale che ha completamente cambiato il destino della squadra di Pioli. Arrivarono con grandi aspettative nel 2019 Lucas Paquetà e Piatek, ma entrambi, nonostante un avvio col botto, non riuscirono poi a confermarsi. Situazione analoga per Suso, preso a zero nel 2015, mentre molto bene fece Deulofeu in 6 mesi nel 2017. Altri nome importante fu Balotelli nel 2013, che risultò decisivo per quella corsa Champions, mentre grosse delusioni furono Cerci (2015), Honda (2014) e Maxi Lopez (2012). Il miglior affare? Thiago Silva, preso per 10 milioni nel 2009.