Milan Futuro, vittoria sul Real Calepina: ecco la classifica aggiornata

Calendario Milan, dove vedere tutti i prossimi match dei rossoneri

Allegri Milan, rendimento difensivo notevole: l'allenatore è la carta! Cos'è cambiato

Camarda Milan, due anni fa il giovane attaccante esordiva in Serie A! Ecco com'era andata

Rinnovo Maignan, il Milan spinge: Rabiot perora la causa del francese. Sul futuro del portiere l'ha detto veramente!

4 secondi ago

Oddo

Milan Futuro, vittoria sul Real Calepina: ecco la classifica aggiornata. Segui tutte le ultimissime sui rossoneri

Una vittoria fondamentale nel turno di recupero ha rilanciato con forza le ambizioni del Milan Futuro nel Girone B di Serie D. Ieri, la giovane formazione rossonera, vera e propria fucina di talenti gestita in sinergia con la Prima Squadra sotto l’occhio attento del neo Direttore Sportivo Igli Tare – l’ex dirigente che sta plasmando il futuro del club – ha centrato tre punti pesantissimi battendo il Real Calepina.

La partita, valevole per il recupero della 12ª giornata, si è decisa grazie a un lampo di genio di Lorenzo Ossola, il giovanissimo attaccante dalle grandi prospettive, la cui rete ha fissato il risultato sull’1-0. Questo successo non è solo una singola vittoria, ma un segnale chiaro della crescita e della determinazione di questi ragazzi in maglia Diavolo, che stanno dimostrando di poter competere ad alti livelli in un campionato fisico e molto competitivo come la Serie D.

📈 Classifica Aggiornata: Il Milan Futuro Aggancia il Treno Playoff

Grazie a questo prezioso risultato, la squadra B del Milan – che beneficia delle direttive tecniche in stile Massimiliano Allegri, l’esperto e navigato allenatore della prima squadra – ha compiuto un significativo balzo in avanti nella classifica del Girone B.

talenti rossoneri salgono a quota 20 punti, raggiungendo il Villa Valle e consolidando la quinta posizione, l’ultima utile per l’accesso ai Playoff. La vetta, dominata dal Chievo con 29 punti, resta ancora distante, ma la squadra si è ormai inserita nel gruppo di testa che vede Folgore Caratese e Brusaporto come dirette inseguitrici.

Il lavoro sui giovani sta portando i suoi frutti, dimostrando come il progetto del Milan Futuro sia una risorsa strategicaper il club. Il loro prossimo obiettivo sarà mantenere il ritmo elevato per staccare le inseguitrici come Caldiero TermeOltrepò, entrambe a 19 punti, e mettere pressione alla Casatese Merate (24 pt) per sognare posizioni ancora più ambiziose.

Classifica Completa (Girone B – Serie D)

Pos.SquadraPunti
1.Chievo29 pt
2.Folgore Caratese27
3.Brusaporto26
4.Casatese Merate24
5.Milan Futuro20
6.Villa Valle20
7.Caldiero Terme19
8.Oltrepò19
9.Leon19
10.Castellanzese17
11.Ciserano Bergamo17
12.Breno16
13.Real Calepina13
14.Scanzorosciate12
15.Vogherese11
16.Varesina10
17.Pavia10
18.Sondrio5
