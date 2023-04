Milan, futuro deciso su Ibrahimovic? I possibili motivi della scelta. I rossoneri non vogliono rinnovare lo svedese

Dalla Francia lanciano una notizia di mercato che fino a poco tempo fa era inimmaginabile: il Milan non rinnoverà Ibrahimovic.

Secondo Footmercato, i rossoneri sono restii per via dei tanti infortuni che il giocatore sta subendo in questo periodo.