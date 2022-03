Milan, futuro da dirigente rossonero per Ibrahimovic. Lo svedese sempre più a suo agio nel tessuto del Diavolo

Ibrahimovic è sempre più a suo agio nel tessuto del Milan.

Tanto che nell’ambiente del calcio si parla ormai spesso di un suo futuro incarico da dirigente. Il futuro però è adesso e Ibrahimovic vuole farsi trovare in forma per il rush finale in campionato: vuole rientrare prima possibile e partecipare a una volata scudetto che si annuncia più serrata che mai. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.