Milan, futuro in bilico per De Ketelaere? Maldini ha già deciso! I rossoneri non vogliono lasciar andare con facilità il belga

Milan Empoli potrebbe essere il match in cui Tommaso Baldanzi può risplendere e convincere i rossoneri per il suo acquisto per la prossima sessione di mercato. Ma il suo arrivo crea un problema: stessa posizione di Charles De Ketelaere.

L’eventuale arrivo dell’azzurro cambia i piani per il belga? No, secondo quanto scrive Tuttosport. I rossoneri hanno investito tanto (35 milioni di euro) e vogliono dare un altro anno a CDK per ambientarsi e fare il salto di qualità.