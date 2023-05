Milan fuori dalla final four di Supercoppa italiana 2023/24: la Lazio ha conquistato l’ultimo posto disponibile

Con la vittoria contro la Cremonese, la Lazio ha blindato il terzo posto in classifica e conquistato l’ultimo posto rimasto a disposizione per partecipare alle Final Four della Supercoppa Italiana 2023-2024.

Dunque, il Milan deve dire addio alla possibilità di parteciparci.